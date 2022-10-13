“حساب المواطن” يدعو المستفيدين للمسارعة بالإفصاح عن مصادر الدخل

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دعا برنامج حساب المواطن المستفيدين الذين لم يقوموا بالإفصاح في الدفعات السابقة للمسارعة إلى تحديث بياناتهم والإفصاح عن جميع مصادر الدخل.

وأكد مدير عام التواصل للبرنامج عبدالله الهاجري، أهمية الإفصاح عن مصادر الدخل الناتجة من الراتب الشهري أو الراتب التقاعدي أو النشاط التجاري بالإضافة إلى الدخل الناتج من الاستثمارات المالية وعوائد الأصول العقارية وعوائد الأعمال الحرة.

وأبان أن البرنامج بعث رسائل نصية للمستفيدين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم والإفصاح عن مصادر الدخل التي يحصلون عليها، لتتم إعادة دراسة الأهلية ومدى استحقاقهم في البرنامج لدورة شهر نوفمبر، بهدف رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي.

وأوضح أن من سياسات وضوابط دعم البرنامج تحديث المستفيد لبياناته خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التغيير وذلك وفقا للمادة 17 والتي نصت “على المتقدم أو المستفيد الأساسي تحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغيير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق.

ولفت إلى أن المقصود بالفرد المستقل في البرنامج، كل شخص يبلغ 18 عاماً أو أكثر ويقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة به، ولكي يتحصل على الدعم المقدم يجب أن يكون مستقل المسكن، سواء كان لديه عقد إيجار إلكتروني موحد باسمه، أو لديه صك ملكية للسكن، أو مشهد إثبات سكن حكومي، خاص أو جامعي أو أحد المعاهد والكليات العسكرية.

وأشار إلى أن البرنامج يقوم بمطابقة البيانات المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة، وأنه في حال عدم صحة المعلومات فسيتم تطبيق سياسات وضوابط البرنامج بحقه.



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Source akhbaar24

