︎
.
كشف عبد الله السعدي أحد خبر التجارة الإلكترونية، عن كيفية استثمار أموالك في التجارة الإلكترونية؟.. موضحًا الطرق الصحيحة لضمان نجاح هذا الاستثمار إلكترونيًا.
وقال الخبير التجاري في تصريحات متلفزة: “لو تملك أفضل ممارسات التجارة الالكترونية، بـ المنتج الخطأ سوف تفشل بكل تأكيد، لذلك ابدأ بالمنتج إما أن تكون المبتر لهذا المنتج ومخترع وصانع أو ممكن تكون بائع لأحد المنتجات للشركات المعروفة”.
وأضاف: “اختيار المنتج أولًا، يأتي بعد ذلك باقي العمليات التقنية العمليات التسويقية التشويلية والخدمات الخاصة بالمواقع والشاب أو البنت التي لديها فرصة العمل الحر وممارسة التجارة الإلكترونية”.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر كيفية استثمار أموالك في التجارة الالكترونية.. خبير يرسم لك الطريق (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.