كيفية استثمار أموالك في التجارة الالكترونية.. خبير يرسم لك الطريق (فيديو)

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كشف عبد الله السعدي أحد خبر التجارة الإلكترونية، عن كيفية استثمار أموالك في التجارة الإلكترونية؟.. موضحًا الطرق الصحيحة لضمان نجاح هذا الاستثمار إلكترونيًا.

وقال الخبير التجاري في تصريحات متلفزة: “لو تملك أفضل ممارسات التجارة الالكترونية، بـ المنتج الخطأ سوف تفشل بكل تأكيد، لذلك ابدأ بالمنتج إما أن تكون المبتر لهذا المنتج ومخترع وصانع أو ممكن تكون بائع لأحد المنتجات للشركات المعروفة”.

وأضاف: “اختيار المنتج أولًا، يأتي بعد ذلك باقي العمليات التقنية العمليات التسويقية التشويلية والخدمات الخاصة بالمواقع والشاب أو البنت التي لديها فرصة العمل الحر وممارسة التجارة الإلكترونية”.

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Source almnatiq

