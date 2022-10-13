أمير الجوف يستقبل وزير الصحة

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المناطق_الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه في محافظة القريات اليوم, معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

وأشاد سموه بالنقلات النوعية في الخدمات الصحية التي تمت بفضل من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – وصولاً لتقديم خدمات صحية مميزة ترفع جودة الحياة في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما ناقش سمو الأمير فيصل بن نواف ومعالي وزير الصحة عددًا من المواضيع المتعلقة بالخدمات الصحية وأهمية دعمها في منطقة الجوف وفي المحافظات والمراكز التابعة.

من جهته أعرب وزير الصحة عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على متابعته المستمرة لكل ما يهم الصحة بالمنطقة ومساندته لأعمال ومشروعات الوزارة بمنطقة الجوف, التي أسهمت في ارتفاع وتيرة العمل والإنجاز في مشاريع المنطقة.

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Source almnatiq

