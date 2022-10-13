“الصناعة والثروة المعدنية” تعلن استقبال عرضين لمنافسة رخصة كشف موقع أم الدمار التعديني

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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن استقبال عرضين للمشاركة في مرحلة تقديم العروض للمنافسة على الحصول على رخصة كشف موقع “أم الدمار” التعديني، التابع لمنطقة المدينة المنورة، وذلك ضمن مبادرة “الاستكشاف المسرع” وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية اللذين يأتيان تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وذكرت الوزارة أن العرضين اللذين تلقتهما كانا من تحالف شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وشركة باريك جولد تي 7 المحدودة، وتحالف شركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده (أرتار) مع شركة الذهب والمعادن، مشيرة إلى أن عملية المنافسة قسمت إلى مرحلتين رئيسيتين: التأهيل المسبق وتقديم العروض؛ مع إمكانية وجود مرحلة ثالثة وهي مرحلة المنافسة العلنية الإلكترونية عند تقارب التقييم الفني للمتنافسين.

وأوضحت الوزارة أنه إضافة إلى المعايير الفنية والقدرة المالية والخبرة في تقديم مشاريع مماثلة، يتم تقييم العروض المقدمة بناءً على عدة عوامل أخرى، من أهمها: الالتزام بخطط الإدارة المجتمعية والبيئية وتوظيف أهالي المناطق المجاورة للموقع.

ويقع موقع ” أم الدمار” على بعد 300 كيلومتر شمال شرق مدينة جدة، ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 40 كيلومترًا مربعًا، حيث يضم الموقع العديد من الرواسب المعدنية المختلفة، مثل: النحاس، والزنك، والذهب، والرصاص.

الجدير بالذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أعلنت مؤخرًا عن فوز تحالف يضم شركة موشيكو ريسورسيس وشركة عجلان وإخوانه للتعدين برخصة كشف موقع الخنيقية التعديني في المملكة، الذي يعد أول ترخيص يتم منحه بموجب عملية تنافسية وفقًا لنظام الاستثمار التعديني، بعد منافسة بين 6 عروض مقدمة للحصول على رخصة التعدين بالموقع.

وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على إطلاق العديد من رخص الاستكشاف الإضافية بحلول نهاية هذا العام، التي سيتم طرحها من خلال عملية تنافسية تخضع إلى مبادئ الشفافية والامتثال على النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار التعديني، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية في المملكة.



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Source akhbaar24

