دون جراحة.. تثبيت كسر لمريضة أورام بفهد الطبية

︎

.

نجح فريق طبي متخصص بمدينة الملك فهد الطبية في تثبيت كسر مرَضي في العظم العجزي بمنطقة الحوض لمريضة أورام سرطانية عن طريق وضع مسمسار معدني طبي تحت الأشعة التداخلية دون جراحة.

وأوضح تجمع الرياض الصحي الثاني أن المريضة مصابة بسرطان الثدي وانتشار سرطاني من الدرجة الرابعة أغلبه في العظم حيث تعاني من آلام ميكانيكية في أسفل الظهر، ولديها صعوبة كبيرة بالقيام والجلوس، وبعد عمل الأشعة والفحوصات اتضح أن لديها كسر مرضي في أكثر من منطقة ولكن الذي توافق مع الأعراض هو ما تم علاجه في منطقة الحوض.

وأضاف استشاري تخصص دقيق أشعة العظام والعضلات والأشعة التداخلية اللاوعائية أن الطريقة الأمثل لعلاج مثل هذه الآلام الميكانيكية هو تثبيت الكسر وذلك لتخفيف الألم، وتسهيل عمل التمارين وتأهيل المريضة عن طريق قسم التأهيل، لافتًا الانتباه إلى أن هذه التقنية بدأت قبل سنوات في الخارج وأثبتت الدراسات نجاحها وأمانها وهي تعمل للمرضى الذين لا يحتاج لهم جراحة أو تصعب بسبب حالتهم الصحية، حيث أن هذا الإجراء يتم عن طريق فتحة في الجلد من 2 إلى 3 ملم تحت التخدير الموضعي أو العام، ويستغرق ساعتين في جلسة واحدة.

وبين أن بداية استخدام التقنية كانت في الكسور المرضية عند مرضى السرطان لتخفيف الآلام الميكانيكية، وفي الوقت الحالي بدأ استخدامها لتثبيت الكسور الناتجة عن هشاشة العظام.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

