︎
.
المناطق_الرياض
عقد مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي” اليوم, اجتماعه الرابع، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس المجلس المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وحضور أعضاء المجلس الممثلين من عدد من الوزارات والجهات الحكومية والمختصين، وذلك بمقر الوزارة بالرياض.
واستعرض الرئيس التنفيذي للمركز أمين المجلس المهندس فهاد بن حويزي الدوسري، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع المجلس على الخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتفعيل توصيات اجتماعاته السابقة بالإضافة إلى التقارير الدورية لأعمال المركز.
يذكر أن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي” أنشئ بقرار مجلس الوزراء رقم 336 وتاريخ 2 فبراير 2021م، ويتولى مهام عديدة منها رفع كفاءة موارد المياه وعمليات إنتاجها ونقلها وتوزيعها وترشيد استخدامها في الأغراض الحضرية والصناعية والزراعية عبر توحيد الأنشطة والجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، والنهوض بحلول مستدامة وذلك سعياً للمساهمة في تحقيق الاستدامة المائية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر الفضلي يرأس الاجتماع الرابع لمجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.