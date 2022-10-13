طلاب ومعلمي المدارس يحظون بثاني إجازة مطولة اعتبارًا من الغد

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يحظى المعلمون وطلاب وطالبات المدارس بدءًا من الغد (الجمعة) بثاني إجازة مطولة لهم في العام الدراسي الجديد.

وتمتد هذه الإجازة لمدة 4 أيام وهي الجمعة والسبت والأحد والإثنين، وذلك وفقا للتقويم الدراسي الذي وضعته وزارة التعليم لهذا العام.

يذكر أن موعد الإجازة المطولة الثالثة سيوافق 10 نوفمبر المقبل، في حين ستبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول في 24 من الشهر ذاته.



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Source akhbaar24

