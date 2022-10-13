“الصحة”: 5 أعراض تنذر بالإصابة بالحزام الناري.. واللقاح أفضل وسيلة للوقاية

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أوضحت وزارة الصحة، أن مرض الحزام الناري، يسببه عدوى فيروسية ناتجة عن إعادة نشاط إصابة سابقة بفيروس الجدري المائي.

وأبانت الوزارة أن علامات المرض وأعراضه في العادة تظهر على جزء صغير في جانب واحد من الجسد فقط، مصحوبة بألم شديد أو الإحساس بالحرقة أو الخدر أو النخز، والحساسية تجاه اللمس.

وأشارت إلى أن الأعراض تشمل أيضًا ظهور طفح جلدي بعد بضعة أيام من بدء الألم، وبثور ممتلئة بالسوائل تنفتح وتتكون فوقها قشرة، والحكة، كما يشعر بعض الأشخاص بالحمى، والصداع، وحساسية تجاه الضوء، والإرهاق.

وأكدت أن اللقاح الخاص بمرض الحزام الناري هو أفضل وسيلة للوقاية، والذي يتم إعطاؤه على جرعتين، لمن هم فوق 18 عامًا وكذلك فوق الخمسين عامًا، لافتة إلى أنه في حال الإصابة بالأمراض المناعية يأخد الشخص أدوية مثبطة للمناعة.





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Source akhbaar24

