شكرا لقرائتكم مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ39 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ39 مئوية، فيما تسجل مدينتا أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ12 درجة مئوية. درجات الحرارة الكبرى: وأفاد مركز الأرصاد بأن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 39 درجة مئوية، والمدينة المنورة والعلا 38، وجدة وجازان ورفحا والأحساء وينبع 37، والدمام والخرج وحفر الباطن 36 مئوية. وتبلغ درجة الحرارة الكبرى على مدن: الرياض وبريدة ووادي الدواسر 35، وسكاكا والدوادمي والمجمعة والقنفذة وشرورة 34، وحائل وعرعر والوجه 33، وتبوك ونجران 32، والقريات وطريف 30، وبيشة والطائف 31، وأبها والباحة 26 مئوية. الدرجات الصغرى: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها والباحة 12 درجة مئوية، والقريات وطريف 15، وحائل وعرعر وبيشة والطائف 17، وتبوك وسكاكا ونجران والدوادمي والمجمعة ووادي الدواسر 18 مئوية.