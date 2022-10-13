شكرا لقرائتكم 26 يوماً وينتصف الوسم وتشتد البرودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشر الدكتور خالد صالح الزعاق خبير الأرصاد الجوية ومقدم فقرة تقويم اليومية على قناة العربية، مقطعا مرئيًا، عن الوسم ومواسم الشتاء حتى دخول فصل الربيع. دخول الوسم: وقال في تغريدة له على تويتر: مع دخول الوسم كحال أيامنا هذه، سنلاحظ هبوب الرياح اللطيفة المشوبة ببرودة في كل صباح، ومع انتصاف الموسم أي بعد 26 يوماً تشتد البرودة وتأخذ الطابع الشتوي. مواسم الشتاء وأضاف: بقي على المربعانية 50 يوماً، والشبط 90 يوماً، والعقارب 116 يوماً، ومع نهاية العقارب تنتهي مواسم الشتاء الفعلي وتدخل مرحلة الربيع الممتع. وتفاعل مع الزعاق بعض المغردين، حيث قال حسام باسم لافي بن إهميج: “الوسم باقي ما دخل، ودخول الوسم الصحيح يوم الأحد ١٤٤٤/٣/٢٠ هـجرية 2022/10/16 ميلادية، وهذا الحساب الصحيح والمعتمد عند كل أهل الحساب وعند البادية، وهو حساب العالم الفلكي الكويتي صالح العجيري و الحساب راشد الخلاوي. موسم الخيرات وأوضح: في موسم الوسم، يقوم المواطنين في شبة الجزيرة العربية بتمييز الإبل بين المراعي، كما يعني وسم الأرض بالنبات وهي فترة زمنية محدودة وقتاً وليست اسما لنجم، كحال موسم سهيل، وإذا نزل المطر في هذه الفترة تنبت جميع الحشائش البرية. والوسم هو أحد المواسم التي يكون فيها الجو معتدلًا، وتهطل الأمطار بشكل غزير، كما أن درجات الحرارة خلال ذلك الموسم تتراوح ما بين 25 درجة مئوية و35 درجة مئوية، ويزداد نشاط البحر نتيجة لزيادة الرطوبة وكثرة السحب الممطرة، فضلا عن ظهور الطيور المهاجرة، ولذا فالوسم محبب لدى المواطنين الذين يستغلون ذلك الموسم في الذهاب للمتنزهات والاستمتاع بالجو والمناخ المعتدل.