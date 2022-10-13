شكرا لقرائتكم استقرار نسبي لـ التضخم الشهري في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

استقرار نسبي:

الملابس والأحذية:

هنا

الرياض - محمد الوسيري - نشرت الهيئة العامة للإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر لعام 2022م. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع معدل التضخم لشهر سبتمبر 2022، بنسبة 3.1%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وبنسبة 0.3% فقط عن الشهر الماضي.ويحافظ معدل التضخم الشهري في المملكة على استقراره النسبي خلال شهر سبتمبر 2022م، حيث سجل ارتفاعاً طفيفاً عن شهر أغسطس الماضي بمقدار (0.3٪) فقط. وساهمت الأوامر السامية لتثبيت السقف الأعلى لأسعار الطاقة على استقرار معدلات التضخم في المملكة بشكل واضح في ظل تصاعده في عدد من دول العالم. ويعود الارتفاع الطفيف في مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة خلال شهر سبتمبر 2022م إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة (+4.3%)، وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة (+3.2%) فيما انخفض قسم الملابس والأحذية وبعض السلع الاستهلاكية. ومقارنةً بمعظم دول العالم معدل التضخم في المملكة يحافظ على بقائه عند مستوى منخفض خلال شهر سبتمبر 2022م، حيث سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة (3.1٪) عند مقارنته بشهر سبتمبر لعام 2021م.أما أسعار قسم الملابس والأحذية فسجلت انخفاضًا في المملكة خلال شهر سبتمبر 2022م بمقدار (1.0%) وذلك نتيجة لانخفاض معدل أسعار الملابس الجاهزة في هذا الشهر بمقدار (1.9%). أما أسعار إيجارات السكن والنقل والمطاعم والفنادق في المملكة فسجلت ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر سبتمبر 2022م، بينما تنخفض أسعار الملابس والأحذية والاتصالات وتجهيزات المنزل، في حين لم تسجل أسعار خدمات الصحة والتعليم تغير يذكر. ويمكن الاطلاع على تفاصيل تقرير الإحصاء من