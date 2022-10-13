شكرا لقرائتكم توقعات بانخفاض الحرارة 20 مئوية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع محلل المركز الوطني للطقس عقيل العقيل أن تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 20 درجة مئوية خلال الأسبوع المقبل على العاصمة الرياض. درجات الحرارة: وقال العقيل في تصريحات إلى قناة الإخبارية: دخلنا فترة الخريف، وبدأنا نلاحظ انخفاضاً في درجات الحرارة، خاصة الصغرى، على المناطق الشمالية من المملكة والشرقية والوسطى، بما فيها الرياض، حيث تشير التوقعات إلى تغير الطقس خلال الأسبوع المقبل، وأن درجات الحرارة قد تصل إلى بداية العشرينيات المئوية على الرياض، وتكون أقل من العشرينيات المئوية على المناطق الشمالية. منخفض حركي: كما توقع يومي 17 و18 من أكتوبر أن تشهد أجواء المملكة منخفضًا جوياً حركياً، وهو أول المنخفضات الجوية الحركية خلال هذا الموسم التي تبشر بالخير، حيث من المتوقع هطول أمطار على منطقة تبوك والمناطق الشمالية الغربية والحدود الشمالية والجوف، يصاحبها كتلة هوائية باردة نوعًا ما، تؤدي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة الصغرى، وهذه أولى بوارد المنخفضات الجوية الحركية.