“الموارد البشرية” تكرم شركاء المنصة الوطنية للتبرعات

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أقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حفل تكريم لشركاء المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”، نظير ما قدموه من جهود للتعريف بالمنصة وتسويق حملة البرنامج الوطني للزكاة خلال شهر رمضان المبارك، وحملة موسم الحج مما كان له الأثر الكبير في تحقيق رسالة وأهداف المنصة في المجتمع, بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي.

ويأتي التكريم بهدف تشجيعهم وشكرهم على تعاونهم مع المنصة في تنظيم سوق الزكاة، بما يضمن سرعة ومرونة إيصال الزكاة لمستحقيها من خلال خيارات السداد السريعة الآمنة.

يذكر أن منصة “تبرع” تهدف إلى تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية والأفراد وتوحيدها بما يُعزز العطاء وحوكمة التبرعات بشكل عام، حيث ستقوم المنصة بطرح المبادرات المعتمدة للمنظمات الأهلية في القطاع غير الربحي بشكل دوري لسد أولويات الاحتياج التنموي من خلال عرض المشاريع والبرامج بشفافية وموثوقية للمانحين والمساهمين من أفراد ومنظمات.



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Source akhbaar24

