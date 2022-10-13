المملكة تستضيف أكبر تجمع للمتخصصين في الزيوت الأساسية وزيوت التشحيم

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استضافت المملكة مؤتمر ICIS الشرق الأوسط للزيوت الأساسية وزيوت التشحيم الذي عقد للمرة الأولى بالمنطقة، بدعم من اللجنة الوطنية لزيوت التشحيم والأساس في اتحاد الغرف السعودية، و8 من أكبر شركات الزيوت السعودية، وذلك خلال الفترة من 10-11 أكتوبر الجاري بفندق الريتز-كارلتون بجدة بمشاركة محلية ودولية واسعة.

وجاء انعقاد المؤتمر في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة ونمو الفرص في السوق السعودي، ومكانتها كأكبر دولة منتجة للنفط مما يجعلها اللاعب الرئيس في سوق الزيوت الأساسية في الشرق الأوسط، إضافة إلى كون المملكة واحدة من أكبر أسواق الزيوت الأساسية على مستوى العالم.

وسلط المؤتمر الضوءَ من خلال برنامجه على أوجه التقدم التكنولوجي ودور الاستدامة في خلق مستقبل أفضل للصناعة، والقضايا والأحداث المؤثرة على أسواق الزيوت الأساسية وزيوت التشحيم، ورؤية رواد الصناعة لمستقبلها وفرص الأعمال التجارية والاستثمارية المتاحة بالمملكة والشرق الأوسط.

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Source almnatiq

