“المنافسة” تتلقى 76 طلب تركز اقتصادي خلال الربع الثالث 2022

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، تلقيها 76 طلب تركز اقتصادي من قبل الشركات من مختلف القطاعات، خلال الربع الثالث من عام 2022.

وأوضحت الهيئة أنها أصدرت 43 قرار عدم ممانعة منها 39 طلب استحواذ ، و3 طلبات لمشاريع مشتركة وطلب اندماج واحد، فيما تبقى 8 طلبات تحت الدراسة، و25 طلبًا لا تستوجب الإبلاغ.

وبيّنت أن النسبة الأكبر من الطلبات شملت الصناعات التحويلية بـ 23%، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ 16%، وجاء قطاع المعلومات والاتصالات ثالثًا بنسبة 12%.



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Source akhbaar24

