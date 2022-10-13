مفاجأة ترسيم الحدود.. سقوط قناع المقاومة وحزب الله يعترف بإسرائيل

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المناطق-الرياض

سقط يوم أمس قناع من يدعون الدفاع عن القدس والمقاومة، بعد اعتراف حزب الله الإرهابي بدولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل بعد إعلان موافقته على اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

وظهر الأمين العام لحزب الله الإرهابي حسن نصرالله بابتسامةٍ عريضة، مساء الثلاثاء، متحدثا حول ملف ترسيم الحدود البحرية باعتباره “عرسا وطنيا”، واضعا خطابَ “رمي إسرائيل في البحر”، وراءه.

هذا الاعتراف المعلن من حزب الله يسقط قناع المقاومة والممانعة الذي تستر به الحزب لسنوات طويلة، ويسقط أيضا شعار حماية الأقصى.

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Source almnatiq

