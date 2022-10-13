“الغذاء والدواء” تفرض حظراً مؤقتاً على استيراد الدواجن والبيض من مقاطعة “Todzkie” ببولندا

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قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة “Todzkie” في بولندا.

وأوضحت أن هذا القرار جاء بعد ورود تقرير المنظمة العالمية لصـحة الحيوان الذي يفيد بتسجيل حالات تفشٍ لمرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في هذه المقاطعة.

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء فرضت مؤخرا حظرا مؤقتا على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من المنطقة الإدارية “Ain” في فرنسا.



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Source akhbaar24

