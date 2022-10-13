︎ .





الرياض 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واس

أقامت جمعية أسر التوحد أمس ندوة بعنوان “صحتنا النفسية وطيف التوحد” تزامناً مع شهر التوعية بالصحة النفسية تحت شعار “جعل الصحة النفسية والرفاهية للجميع، أولوية عالمية”.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية صاحب السمو الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان أهمية دور الجمعيات في تعزيز الرعاية النفسية لذوي التوحد وأسرهم، وافساح المجال للباحثين لعرض ومناقشة أهم ما توصلوا إليه من دراسات وممارسات محلية ودولية ومشاركتها مع ذوي الاختصاص والمهتمين في المجال.

وتأتي هذه الندوة امتداداً لجهود الجمعية في التوعية المجتمعية بطيف التوحد وإشراك أسر ذوي التوحد من الوالدين والإخوة في ورش عمل من شأنها تنمية مهارات التعامل مع الاختلال النفسي لذوي التوحد والتعامل مع الضغوط التي تواجههم بمشاركة نخبة من الأطباء والمختصين في المجال.

// انتهى//

10:20ت م

0033 الرياض 17 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 13 أكتوبر 2022 م واسأقامت جمعية أسر التوحد أمس ندوة بعنوان “صحتنا النفسية وطيف التوحد” تزامناً مع شهر التوعية بالصحة النفسية تحت شعار “جعل الصحة النفسية والرفاهية للجميع، أولوية عالمية”.وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية صاحب السمو الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان أهمية دور الجمعيات في تعزيز الرعاية النفسية لذوي التوحد وأسرهم، وافساح المجال للباحثين لعرض ومناقشة أهم ما توصلوا إليه من دراسات وممارسات محلية ودولية ومشاركتها مع ذوي الاختصاص والمهتمين في المجال.وتأتي هذه الندوة امتداداً لجهود الجمعية في التوعية المجتمعية بطيف التوحد وإشراك أسر ذوي التوحد من الوالدين والإخوة في ورش عمل من شأنها تنمية مهارات التعامل مع الاختلال النفسي لذوي التوحد والتعامل مع الضغوط التي تواجههم بمشاركة نخبة من الأطباء والمختصين في المجال.// انتهى//10:20ت م0033

www.spa.gov.sa/2391987 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي/ جمعية أسر التوحد تقيم ندوة توعوية تزامناً مع شهر التوعية بالصحة النفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.