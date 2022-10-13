شكرا لقرائتكم تجربة عمل مثيرة لـ سعودية مع الشرطة الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت آلاء الحمد، المتخصصة في علم الجريمة والعدالة الجنائية، تجربتها في العمل مع الشرطة الأمريكية في مجال علم الجريمة كناحية تطبيقية لدراستها. تجربة مثيرة وقالت آلاء خلال تصريحاتها مع برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إنها كانت ترافق الشرطة فور ورود بلاغ إلى موقع الجريمة لزيارتها ورؤيتها على أرض الواقع ومتابعة إجراءات التحقيق، وذلك كناحية تطبيقية لدراستها. ولفتت إلى أنه اتيح لها التطبيق لمدة سنة كاملة، وتلقت عرضًا للعمل في أمريكا لكنها فضلت العودة إلى أرض الوطن وتطبيق ما تعلمته في الخارج به. صعوبات المجال وبشان الصعوبات التي تواجهها، أوضحت أن التعب النفسي هو من أكثر الأشياء التي تواجهها خاصة عندما تشاهد جرائم أسرية، وكذلك المناظر البشعة، لكنها أكدت أن من يرغب في دخول هذا المجال عليه التحمل والتجاوز. وأكد أن من أهم مميزات مجال الجرائم الجنائية هي زراعة قوة الشخصية، قوة الحدث، والقدرة على تحليل الأمور الصعبة.