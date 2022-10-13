شكرا لقرائتكم سباق جري طريف بين كبار سن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو طريف، سباق جري بين مجموعة من كبار السن في منطقة تبوك. سباق طريف وأظهر مقطع الفيديو المتداول، تحضيرات المجموعة المشاركة بالسباق وانطلاقهم في الجري بروح مرحة طريفة مليئة بالحياة. روح شبابية وأشاد عدد من المغردين بالروح المرحة الشبابية لهؤلاء الرجال، داعين لهم بالعافية والصحة، فقال أحد المغردين: “الله يعطيهم العافية هؤلاء هم الخير والبركة”، ولفتت مغردة: “لو بتسابق معهم بيسبقوني”. وأضافت أخرى: “أكثر واحد متحمس سبقوه كلهم”، وأشار مغرد آخر: “الروح شباب ماشاء الله”.