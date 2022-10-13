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المناطق_الرياض
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء من سواحل البحر الاحمر والخليج العربي.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-38 على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج .
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر أجواء اليوم.. تساقط أمطار وعوالق ترابية ورياحًا نشطة على هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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