“الأحوال المدنية”: تسجيل المولود الجديد متاح إلكترونياً دون الحاجة لزيارة مكاتبنا

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كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن تسجيل وطلب إيصال وثائق المولود للعنوان الوطني دون الحاجة لزيارة مكاتب الوكالة، وذلك عبر اتباع خطوات بسيطة.

وأوضحت الوكالة أنه يمكن تسجيل المولود الجديد إلكترونياً، من خلال تسجيل الدخول في حساب “أبشر”، ثم اختيار “خدمات من تبويب “خدماتي”.

وأضافت أن خطوات التسجيل الإلكتروني للمولود الجديد تشمل أيضاً، الضغط على خيار “الأحوال المدنية”، ثم اختيار خدمة تسجيل المواليد.





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Source akhbaar24

