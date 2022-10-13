“المركز الوطني للأرصاد” : عوالق ترابية على محافظتي الحناكية والمهد

︎ . المناطق_واس نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من عوالق ترابية على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية ، على محافظتي الحناكية والمهد .

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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