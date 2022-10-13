“واتساب” يزيد أعضاء مجموعة الدردشة إلى 1024 مستخدماً

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أعلنت منصة “واتساب” المملوكة لشركة ميتا- بلاتفورمز الأمريكية، إصدار تحديث جديد على النسخة التجريبية للتطبيق، والذي يمكّن المستخدمين من زيادة عدد الأفراد في المجموعة الواحدة.

وأوضحت المنصة، وفقاً لموقع “wabetainfo” المتخصص، أنه يمكن بموجب التحديث الجديد زيادة عدد الأعضاء داخل مجموعة الدردشة إلى 1024 شخصاً، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني على هواتف أندرويد وأيفون.

ويأتي ذلك بعد 4 أشهر من إطلاق ميزة إضافة ما يصل إلى 512 مشاركاً في مجموعات الدردشة، ومنح مديري المجموعات سلطة الموافقة بشكل يدوي على المشاركين الجدد.

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Source almnatiq

