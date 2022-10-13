“المياه الوطنية” توضح قيمة رسوم الفحص الفني لعداد المياه وخطوات طلب الخدمة

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كشفت الشركة الوطنية للمياه، عن قيمة الرسوم المقررة لإجراء الفحص الفني لعداد المياه، مبينة الخطوات المتبعة لطلب خدمة “فحص العداد”.
وأوضحت الشركة، أن الرسوم الواجب سدادها للحصول على خدمة “فحص العداد” هي 150 ريالاً، وذلك وفقاً لما نص عليه دليل منظم المياه.
وأضافت أن خطوات طلب الخدمة، تشمل: تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني، واختيار التبويب “خدمات” ثم الضغط على “كل الخدمات”، واختيار طلب فحص عداد، وتقديم طلب.
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Source akhbaar24
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