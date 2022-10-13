“المرور” يوضّح المخاطر الناتجة عن تجاوز السرعة المحددة للطريق

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كشفت المديرية العامة للمرور، عن المخاطر الناتجة عن تجاوز السرعة المحددة للطريق، داعيةً لتجنّب ذلك بالتقيّد بالسرعات المحددة.

وأوضحت المديرية، أن من بين تلك المخاطر فقدان السيطرة على المركبة، وعدم القدرة على التحكم بها عند وقوع أي طارئ.

وأضافت أن تجاوز السرعة المحددة على الطريقة ينتج عنه زيادة شدة الاصطدام في الحوادث، وصعوبة تجنّب أخطاء السائقين الآخرين مع زيادة السرعة.

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Source almnatiq

