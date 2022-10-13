وظائف بشركة التصنيع الوطنية

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

المشغل الثالث، وظيفة التجميع الجاف. مشرف، وظيفة التجميع الجاف وردية 3. الممثل الثالث، وظيفة إعادة التدوير المركزية. المشغل الثاني، عمل اللوحة. المشغل الثالث، وظيفة التجميع الجاف. مهندس أول، إنتاج – وظيفة LDPE. المشغل الثالث، وظيفة التجميع الجاف. أخصائي أول، وظيفة تغليف مرنة. المحلل الثاني، وظيفة البوليمر التجارية. فني، وظيفة كهربائية. ممثل مبيعات ITS – وظيفة جدة. فني ميكانيكي. محلل، وظيفة تجارية. وظائف أخرى متعددة.

طريقة التقديم:

أوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أكتوبر 2022م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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Source almnatiq

