شكرا لقرائتكم شاهد.. قاطرات كهربائية للطواف والسعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، استحداث قاطرات كهربائية لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة خلال أداء الطواف والسعي بالمسجد الحرام. مواصفات القاطرة الكهربائية يبلغ طول القاطرة الكهربائية 298 سم، وعرض 100 سم، متوافقة مع معايير السلامة العالمية، وقدرة تشغيلية لمسافة تصل إلى 30 كيلومترًا. صممت خصيصًا للعمل بكفاءة داخل الحرم المكي آخذا بعين الاعتبار جودة الصناعة وأحدث معايير الأمان والحماية. زوُدت بنظام حساسات أمامية لمنع الاصطدام والتحكم في السرعة داخل أي محيط مزدحم. تتميز القاطرة بتحمل 7 ركاب دون السائق، مع إمكانية ربط العربة بقاطرة أخرى لزيادة الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 12 راكب. تحتوي مؤخرة القاطرة على مساحة تخزينية لاستيعاب أمتعة الركاب. وتداول مقطع فيديو يوضح سهولة استخدامها بداخل الحرم المكي.