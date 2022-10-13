شكرا لقرائتكم سحب رعدية وضباب على هذه المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية. تكون الضباب في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي. حركة الرياح وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.