شكرا لقرائتكم إصابة شخصين في حريق مصنع حديد بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - باشرت فرق الدفاع المدني بالدمام، مساء اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في مصنع حديد بالمدينة الصناعية، أسفر عن إصابة شخصين.

إصابة شخصين:

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن مدني الدمام أخمد حريقًا في مصنع حديد بالمدينة الصناعية الثانية.وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الحريق نتج عنه إصابة شخصين، تم إنقاذهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.