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إصابة شخصين في حريق مصنع حديد بالدمام

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الرياض - محمد الوسيري - باشرت فرق الدفاع المدني بالدمام، مساء اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في مصنع حديد بالمدينة الصناعية، أسفر عن إصابة شخصين.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن مدني الدمام أخمد حريقًا في مصنع حديد بالمدينة الصناعية الثانية.

إصابة شخصين:

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الحريق نتج عنه إصابة شخصين، تم إنقاذهما ونقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

  • # الدفاع المدني
  • # الدمام
  • # حريق
  • # مصنع حديد
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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