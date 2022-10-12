شكرا لقرائتكم الأمر بالمعروف تطلق مشروع الضيافة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

أهداف المشروع:

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، مشروع (الضيافة السعودية) التدريبي لإكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة في فنون وأساليب التعامل مع السائح والزائر، ضمن الشراكة القائمة مع وزارة السياحة.ويهدف المشروع إلى رفع مستوى أداء أكثر من 1225 موظفًا للرئاسة العامة مع تطوير مهاراتهم الشخصية في التعامل مع السائح، من خلال إقامة 35 برنامجًا تدريبيّا في كافة مناطق المملكة العربية السعودية تنفذ تباعًا.

تطوير الكوادر البشرية:

وبين فضيلة مدير عام الموارد البشرية، الدكتور علي بن سالم الشهري، أن هذا البرنامج يأتي في إطار التعاون مع وزارة السياحة للقيام بالواجب الوطني تجاه ضيوف المملكة العربية السعودية، من خلال تطوير مهارات منسوبي الرئاسة الميدانيين ورفع مستوى الجودة والأداء في الخدمات المقدمة منهم.وأشار إلى أن هذه البرامج تحظى بمتابعة واهتمام الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للمساهمة في تدريب وتطوير الكوادر البشرية في الرئاسة العامة.