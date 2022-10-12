شكرا لقرائتكم اندلاع حريق في ناقلة وقود بحي الحائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

السيطرة على الحريق:

الرياض - محمد الوسيري - باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأربعاء، حريقًا اندلع في ناقلة وقود بحي الحائر بالعاصمة الرياض.وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني الرياض باشر حريقًا في ناقلة وقود بحي الحائر، وتمت محاصرة الحريق والتعامل مع تسرب الوقود. وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات ولله الحمد.