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اندلاع حريق في ناقلة وقود بحي الحائر

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National Interest: السعودية أفضل من أمريكا

الرياض - محمد الوسيري - باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأربعاء، حريقًا اندلع في ناقلة وقود بحي الحائر بالعاصمة الرياض.

السيطرة على الحريق:

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني الرياض باشر حريقًا في ناقلة وقود بحي الحائر، وتمت محاصرة الحريق والتعامل مع تسرب الوقود. وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات ولله الحمد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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