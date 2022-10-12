مساعدات عسكرية كندية جديدة لأوكرانيا

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المناطق_رويترز

قالت كندا اليوم الأربعاء إنها ستقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 47 مليون دولار كندي (34 مليون دولار أمريكي) لدعمها في مواجهة العملية العسكرية الروسية، وستشمل المساعدات قذائف مدفعية وأنظمة اتصال عبر الأقمار الصناعية وملابس شتوية وطائرات مسيرة مزودة بكاميرات عالية الدقة وغيرها من المساعدات.

وأعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند عن المساعدات، التي تأتي إضافة إلى عتاد عسكري بقيمة 600 مليون دولار كندي تبرعت به كندا أو أرسلته إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية يوم 24 فبراير.

والتقت أكثر من 50 دولة غربية اليوم الأربعاء لتعد بتقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، وبخاصة الدفاعات الجوية، بعد أن شنت روسيا أعنف هجمات صاروخية لها منذ بداية الحرب.

وقتلت الهجمات الروسية، التي استخدمت أكثر من 100 صاروخ 26 شخصا على الأقل في أنحاء أوكرانيا منذ يوم الاثنين، عندما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما سماه بهجمات انتقامية على أوكرانيا لتفجيرها أحد الجسور الروسية.

وقالت أناند في بيان أحدث المساعدات الكندية تتضمن عتادا بقيمة 15.2 مليون دولار كندي من مخزون القوات المسلحة الكندية، وتشمل قذائف مدفعية عيار 155 ملليمترا بمعايير حلف شمال الأطلسي وفتائل وحقائب شحن متوافقة مع مدافع هاوتزر الميداني خفيف الوزن (إم.777).

كما تتضمن 400 ألف قطعة ملابس شتوية تبلغ قيمتها الإجمالية 15 مليون دولار كندي وطائرات مسيرة متخصصة إضافية بقيمة 15.3 مليون دولار كندي.

وقالت كندا أمس الثلاثاء إنها سترسل أكثر من 40 من المهندسين القتاليين لدعم الجهود البولندية في تدريب القوات الأوكرانية.

(1 دولار أمريكي = 1.3801 دولار كندي).

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Source almnatiq

