بعد حظر روسيا تصدير خشب البتولا.. إمدادات ورق المرحاض في خطر

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أصبح ورق المرحاض من المنتجات التي تواجه ارتفاعاً في التكلفة بعد تأثر سلاسل الإمداد على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتسبب حظر صادرات خشب البتولا الروسي، الذي يتكون من ألياف قصيرة تجعل منتجات العناية الصحية أكثر نعومة؛ صراعاً على اللباب وهو المكون الرئيسي للورق.

وتشير تقديرات الصناعة إلى أنه نتيجة لذلك سيختفي ما يتراوح بين 800 ألف إلى 1.2 مليون طن متري من اللباب من السوق.

وكانت روسيا حظرت تصدير خشب البتولا في مارس الماضي؛ رداً على العقوبات التي فرضتها ضدها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.



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Source akhbaar24

