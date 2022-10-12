︎ .





الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واس

اختتمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم، حملة التبرع بالدم التي استمرت ثلاثة أيام، في جوازات منطقة الرياض.

وشهدت الحملة تفاعلًا من منسوبي الجوازات، وتضَّمَنت رسائل توعوية قدمها فريق طبي تابع لمستشفى قوى الأمن بالرياض عن أهمية وفوائد التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المتبرع لهم، والآثار الإيجابية الصحية له.

وتأتي هذه الحملة امتداداً للعديد من المبادرات التي تنفذها الخدمات الطبية في سبيل تعزيز الصحة العامة، ودعماً للمبادرات الإنسانية التي تُسهم في إنقاذ حياة المحتاجين للدم بجميع فصائله.

//انتهى//

23:05ت م

0236 الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واساختتمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم، حملة التبرع بالدم التي استمرت ثلاثة أيام، في جوازات منطقة الرياض.وشهدت الحملة تفاعلًا من منسوبي الجوازات، وتضَّمَنت رسائل توعوية قدمها فريق طبي تابع لمستشفى قوى الأمن بالرياض عن أهمية وفوائد التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المتبرع لهم، والآثار الإيجابية الصحية له.وتأتي هذه الحملة امتداداً للعديد من المبادرات التي تنفذها الخدمات الطبية في سبيل تعزيز الصحة العامة، ودعماً للمبادرات الإنسانية التي تُسهم في إنقاذ حياة المحتاجين للدم بجميع فصائله.//انتهى//23:05ت م0236 www.spa.gov.sa/2391926 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر عام / الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تختتمُ حملة التبرع بالدم في جوازات الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.