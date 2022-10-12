الفيصلي يقفز لصدارة دوري يلو بهدف في مرمى القيصومة

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فاز فريق الفيصلي بهدف نظيف على حساب نظيره القيصومة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وسجل هدف فريق الفيصلي خلال المباراة لاعبه البرازيلي كاسيانو مورير في الدقيقة 60.
ورفع فريق الفيصلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 16 في صدارة لجدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، فيما توقف رصيد القيصومة عند 10 نقاط في المركز السابع.
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Source akhbaar24
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