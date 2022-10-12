مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تواصل اجتماعها على مستوى الخبراء

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واصلت مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اجتماعها على مستوى الخبراء، برئاسة رئيس مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وممثل المملكة لدى المجموعة مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عقيل الغامدي.

واستعرض الغامدي اقتراحات ومرئيات الدول الأعضاء حيال الموضوعات التي تمت مناقشتها في اليوم السابق، والتي شملت الإدارة القائمة على النتائج، ووصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاعات، وميزانية دعم المشاريع للمكتب، وخطته الاستراتيجية 2023 – 2026، المزمع الإعلان عنها نهاية نوفمبر القادم والعمل بها بدءاً من العام القادم.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية التنسيق لوصول المساعدات الإنسانية خاصة في مناطق الصراعات والنزاعات المسلحة وغيرها، كما تناول الجهود المبذولة من قبل المكتب في التفاوض مع الجهات العاملة بالميدان لتسهيل وصول المساعدات لذوي الاحتياج، والجهود المبذولة لبناء قدرات منسوبيه للقيام بتلك المهام، وعمله على المواءمة بين مختصي وصول المساعدات الإنسانية في فروع المكتب.



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Source akhbaar24

