عام / البحرية المغربية تنقذ 182 مهاجراً غير شرعي

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الرباط 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واس

أنقذت وحدات تابعة للبحرية المغربية العاملة في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي 182 مهاجراً غير شرعي ينحدر معظمهم من بلدان أفريقية.

وأوضح مصدر من البحرية المغربية أن المهاجرين غير الشرعيين، ومن بينهم نساء وأطفال، حاولوا العبور نحو السواحل الإسبانية على متن قوارب تقليدية الصنع، ودراجات مائية، وكذا عن طريق السباحة، في رحلات محفوفة بالمخاطر, وذلك خلال الفترة ما بين 10 و12 أكتوبر الجاري.

//انتهى//

22:41ت م

0234 الرباط 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسأنقذت وحدات تابعة للبحرية المغربية العاملة في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي 182 مهاجراً غير شرعي ينحدر معظمهم من بلدان أفريقية.وأوضح مصدر من البحرية المغربية أن المهاجرين غير الشرعيين، ومن بينهم نساء وأطفال، حاولوا العبور نحو السواحل الإسبانية على متن قوارب تقليدية الصنع، ودراجات مائية، وكذا عن طريق السباحة، في رحلات محفوفة بالمخاطر, وذلك خلال الفترة ما بين 10 و12 أكتوبر الجاري.//انتهى//22:41ت م0234 www.spa.gov.sa/2391924 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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