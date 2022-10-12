شراكات بين الجامعات السعودية والألمانية

أبدى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في السعودية ديتر لامليه، إعجابه الشديد بالمعالم التراثية والسياحية والزراعية في الأحساء، عقب جولته التي استمرت 3 أيام في الأحساء، وحظي سوق القيصرية التاريخي ومحتوياته، وجبل القارة بإعجابه، وهما جديران بالزيارة والحديث عنهما.

شراكات مستقبلية

أكد السفير لامليه لـ«دوت الخليج» أمس، تبنيه عقد شراكات مستقبلية بين الجامعات الألمانية والجامعات السعودية، وأولى خطوات تلك الشراكات الاجتماع المثمر، الذي امتد لـ 4 ساعات مع مسؤولي جامعة الملك فيصل بالأحساء، علاوة على التعاون بين الجامعة ممثلاً في أقسام الأبحاث والتقنية في الجامعة مع شركات ألمانية، بالإضافة إلى المزيد من إجراء التنسيق لدراسة السعوديين في البرامج والتخصصات الطبية في الجامعات الألمانية، وحالياً بالفعل، هناك طلاب سعوديين ومن أبناء الأحساء تحديداً يدرسون الطب في الجامعات الألمانية.

فرصة استثمارية

شدد على أن الأحساء، تمثل فرصة استثمارية واعدة، في الأنشطة والمجالات السياحية، وأن من بين المشاريع الاستثمارية المقترحة، للشركات والمؤسسات الألمانية المتخصصة، إجراء الدراسات العلمية المتخصصة والحلول لدراسة المياه في الأحساء، وآبار المياه الجوفية، متوقعاً أن يكون للشركات الألمانية مستقبلاً باباً لفتح التعاون في الفرص الاستثمارية في الأحساء، بجانب العمل على جذب السائحين الألمان إلى الأحساء بشكل خاص، وإلى السعودية بشكل عام للأغراض السياحية، مفتخراً باستمرار عمل قناة الري، بجودة وكفاءة عاليتين لأكثر من 50 عاماً في واحة الأحساء، وهي من صناعة وبناء الألمان.