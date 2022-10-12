توفير محلول السكر التراكمي لأهالي المجاردة

أمنت الشؤون الصحية بمنطقة عسير، دفعة من محلول السكر التراكمي لمحافظة المجاردة، وتم توزيعها أمس على كافة المراكز الصحية بالمحافظة.

وتم تحديد يومي الأحد والثلاثاء للمستفيدين من الرجال من الساعة 8 - 10 صباحا، في حين تم تخصيص يومي الاثنين والأربعاء للنساء من الساعة 8 - 10 صباحا.

جاء ذلك بعد أن أشارت «دوت الخليج»، إلى عدم توفر محلول السكر التراكمي ومطالبات الأهالي بتوفر المحلول.