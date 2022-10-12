شكرا لقرائتكم مزاد علني بجمرك ميناء جدة الإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

شروط الاشتراك:

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأربعاء، عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع منوعة” في جمرك ميناء جدة الإسلامي.– دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. – دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة. – دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%. – يجب على المشتري إخراج البضائع خلال 3 أيام. – يشترط التسجيل المسبق لدى الجمرك لدخول المزاد.