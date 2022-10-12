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شكرا لقرائتكم مزاد علني بجمرك ميناء جدة الإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأربعاء، عن إقامة مزاد علني لبيع “بضائع منوعة” في جمرك ميناء جدة الإسلامي.
شروط الاشتراك:– دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. – دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة. – دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%. – يجب على المشتري إخراج البضائع خلال 3 أيام. – يشترط التسجيل المسبق لدى الجمرك لدخول المزاد.