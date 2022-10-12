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شكرا لقرائتكم كيف تقضي إجازة مطولة سعيدة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - مع بدء الدراسة في المملكة، يحظى الطلاب بإجازة مطولة تستمر لعدة أيام بدءًا من يوم الجمعة القادم وحتى الاثنين، وتأتي ضمن الإجازات التي تم إدخالها إلى النظام التعليمي مُنذ العام الدراسي 1444 من قِبل وزارة التعليم بالمملكة. وتعد تلك الإجازة فرصة للطلاب لأخذ قسط من الراحة قبل استمرار الدوام الدراسي واستعدادًا لاختبارات الفصل الدراسي الأول 1444. ومع اقتراب الإجازة المطولة، تنوعت التعليقات حول كيفية قضائها ما بين قضاء نزهة على البحر أو البقاء في المنزل، فيما انتقد آخرون تسميتها بالإجازة المطولة؛ نظرًا لقصرها على يومين.
نصائح لقضاء الإجازة:وبين هذا وذاك لا ننكر أن مدة الـ 4 أيام كافية للاستمتاع بوقت خالٍ من ضغوط الدراسة وما يتبعها من واجبات، ومن هنا نصح الخبراء باستغلال تلك العطلات والاستمتاع بها كالنحو التالي:
- ممارسة الرياضة مثل المشي في الهواء والسباحة أو الألعاب الجماعية مثل كرة القدم.
- اللعب مع الأطفال وإدخال البهجة والسرور إلى قلبهم.
- تعلم لغة جديدة عبر الكورسات المجانية عبر الإنترنت.
- زيارة الأماكن القريبة ومقابلة الأصدقاء.