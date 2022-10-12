شكرا لقرائتكم العرفج: آل الشيخ يفاجئنا كل عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

العرفج يشكر القيادة: كما وجه العرفج، عبر برنامج يا هلا الذي يذاع على فضائية روتانا خليجية، اليوم الأربعاء، الشكر لرئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ. قائلًا: كل عام يفاجئنا بالجديد في موسم الرياض. وأكد العرفج أن تركي آل الشيخ يضيف كل عام المزيد من المفاجآت؛ لذلك يجب أن تُضاف كلمة المفاجآت إلى الهيئة العامة لتصبح الهيئة العامة للترفيه والمفاجآت. الرياض تستعد: وأشار العرفج إلى أن وجود التلفريك في الرياض شيء يبعث على السرور، وكذلك البوليفارد والمسرحيات والبحرية الصناعية التي تعد أكبر بحرية صناعية في العالم. الرياض - محمد الوسيري - وجه عامل المعرفة، الدكتور أحمد العرفج، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعم قطاع الترفيه في المملكة.كما وجه العرفج، عبر برنامج يا هلا الذي يذاع على فضائية روتانا خليجية، اليوم الأربعاء، الشكر لرئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ. قائلًا: كل عام يفاجئنا بالجديد في موسم الرياض. وأكد العرفج أن تركي آل الشيخ يضيف كل عام المزيد من المفاجآت؛ لذلك يجب أن تُضاف كلمة المفاجآت إلى الهيئة العامة لتصبح الهيئة العامة للترفيه والمفاجآت.وأشار العرفج إلى أن وجود التلفريك في الرياض شيء يبعث على السرور، وكذلك البوليفارد والمسرحيات والبحرية الصناعية التي تعد أكبر بحرية صناعية في العالم.