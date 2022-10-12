شكرا لقرائتكم خبر اتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي بـ73 مجمعا تعليميا في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي «تميز» أمس، 6 اتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي مع شركات تعليمية، وذلك في مدينة الرياض.

وقع الاتفاقيات من جانب الهيئة المدير التنفيذي لمركز تميز الدكتور أحمد الجبيلي، ومن الشركات التعليمية رؤساء ومديرون تنفيذيون للشركات التعليمية ممثلة في مدارس نجد الأهلية، المجد الأهلية، العليا الأهلية، دلتا التعليمية، منار التربية الأهلية وداون هاوس الرياض (البريطانية) والريادة النموذجية، وتضم تلك المدارس 73 مجمعا وفرعا تعليميا.

جاء ذلك على هامش اللقاء التعريفي الذي أقامته الهيئة ممثلة بمركز تميز لنشر ثقافة الاعتماد المدرسي بالمملكة، الذي يستمر لمدة يومين بمشاركة المشرف العام على وكالة التعليم العام الأهلي بوزارة التعليم عواطف الحارثي، وبحضور عدد من الشركات التعليمية وممثلي وزارة التعليم والمشرفين والمشرفات التربويين في كل من (الرياض، الزلفي، الخرج، القويعية، شقراء، الدوادمي، عفيف، المجمعة، وادي الدواسر، عنيزة، البكيرية، الرس، المذنب).

واستهدف اللقاء بالشراكة مع وكالة التعليم العام الأهلي، الشركات التعليمية والمدارس الأهلية والعالمية في المناطق المستهدفة بمنطقة الرياض، وعددها 116 مدرسة وجهة تعليمية، إضافة إلى مكاتب وإدارات التعليم الأهلي والأجنبي في إدارات تعليم المناطق المستهدفة، ولجان التعليم الأهلي بالغرف التجارية.

أبرز أهداف الاعتماد المدرسي:

