إحباط تهريب 4 أطنان قات وحشيش

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وأوضح المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية في بيانه أمس، أن دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير أحبطت محاولات تهريب 3 أطنان و309 كجم من نبات القات المخدر، و772 كجم من الحشيش، وقبضت على 80 متهما، منهم 15 مواطنا، ومقيم من الجنسية اليمنية، و64 مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم: 44 من الجنسية اليمنية و13 من الجنسية الإثيوبية و7 من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الجهات الأمنية تهريب كمية متنوعة من المخدرات، وقبضت على 80 متهما بتهريبها من جنسيات عدة في منطقتي جازان وعسير.وأوضح المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية في بيانه أمس، أن دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير أحبطت محاولات تهريب 3 أطنان و309 كجم من نبات القات المخدر، و772 كجم من الحشيش، وقبضت على 80 متهما، منهم 15 مواطنا، ومقيم من الجنسية اليمنية، و64 مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم: 44 من الجنسية اليمنية و13 من الجنسية الإثيوبية و7 من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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