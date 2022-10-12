«وفاء» يهيئ أبناء الشهداء والمعلمين المتوفين لسوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتمكينهم وتأهيلهم لسوق العمل، أنهت وزارة التعليم 15,615 إجراء خدميا لرعاية الطلاب والطالبات أبناء شهداء الواجب والمعلمين المتوفين أثناء عملهم في 47 إدارة تعليم، عبر 5 مجالات خدمية على مدى عام 2021، وذلك من خلال مكاتب «وفاء» الفرعية في مناطق ومحافظات المملكة؛ تعزيزا لدورها في خدمة ذوي شهداء الوطن، وعرفانا ووفاء لذوي المعلمين والمعلمات الذين وافتهم المنية وهم يؤدون رسالة التعليم.

وتضمنت الإجراءات المقدمة للطلاب والطالبات 2406 إجراءات لتقديم خدمات مرتبطة بالبرامج والمراكز التعليمية والتدريبية، والتعامل مع 2444 في خدمات القطاع الصحي والمراكز الصحية الخاصة، وكذلك تقديم 3156 في خدمة الترفيه والتسوق، كما شملت خدمات رعاية الطلبة في المجالات التعليمية والنفسية والصحية والاجتماعية 5375 إجراء لتقديم التوجيه والرعاية النفسية والمشاركات المجتمعية، إضافة إلى 2234 خدمة لتوفير المستلزمات المدرسية ومتطلبات الإعاشة والأجهزة اللازمة لهم.

وتستهدف وزارة التعليم من خلال مكتب «وفاء» أبناء شهداء الواجب في القطاعات العسكرية، وأبناء المتوفين من المعلمين والمعلمات الذين وافتهم المنية أثناء أداء الخدمة في الميدان التعليمي؛ لتحقيق أسمى درجات الرعاية التربوية والتعليمية لأبناء الشهداء، وكذلك تقديم الرعاية التعليمية والنفسية والصحية والاجتماعية لأبناء وبنات الشهداء والمعلمين المتوفين على رأس العمل، إضافة إلى تنسيق الجهود وعقد الاتفاقيات والشراكات مع القطاعات ذات العلاقة لتلبية الاحتياجات التربوية والاجتماعية والنفسية والصحية لأبناء الشهداء، ودعم وتمكين أبناء الشهداء من اكتساب المهارات اللازمة لإعدادهم لسوق العمل.

الأهداف:

تحقيق أسمى درجات الرعاية التعليمية لأبناء الشهداء.

تقديم الرعاية التعليمية والنفسية والصحية والاجتماعية.

تنسيق الجهود والاتفاقيات والشراكات لخدمة المستفيدين.

دعم وتمكين أبناء الشهداء وإعدادهم لسوق العمل.

المستفيدون:

أبناء شهداء الواجب في القطاعات العسكرية.

أبناء المتوفين من المعلمين والمعلمات المتوفين أثناء أداء العمل.

عدد الإجراءات:

5375الرعاية والتوجيه والمشاركات المجتمعية.

2406 البرامج والمراكز التعليمية والتدريبية

2444 القطاع الصحي والمراكز الصحية الخاصة.

2234 المستلزمات المدرسية والإعاشة والأجهزة.

3156 الترفيه والتسويق.