ضبط معمل لتحضير المأكولات بسكن عمال

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وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية ضبطت السكن بعد رصد مخالفات عدة، إلى جانب قيام العمال بتخزين طنين من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتي كانت مجهزة لتوزيعها، حيث أتلفت المواد الغذائية المضبوطة كافة.وأكدت أمانة عسير على استمرار جولاتها الرقابية على مدار أيام الأسبوع لمتابعة كل المحلات التجارية وتطبيق اللوائح والاشتراطات، وذلك لإحكام عملية الرقابة الصحية على المنشآت الصحية بالمنطقة وكل ما يتعلق بالصحة العامة، التي من شأنها الإضرار بصحة المستهلك.
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