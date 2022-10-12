21 جامعة سعودية ضمن تصنيف التايمز 2023

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وشملت نتائج التصنيف المعلنة إدراج 21 جامعة سعودية ضمن الجامعات العالمية في مؤشرات التصنيف ومعاييره الجامعية، إذ دخلت 6 جامعات في التصنيف للمرة الأولى.كما حققت 7 جامعات أخرى تقدما في مراكزها، وحافظت 6 جامعات على مراكزها السابقة، بما يسهم في بقاء الجامعات السعودية ضمن مراكز متقدمة، وتفصلها مرتبة واحدة عن قائمة أفضل 100 جامعة عالمية.
وحلّت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز الـ101 عالميا متصدرة بذلك الجامعات السعودية، تلتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي جاءت ضمن مجموعة (201-250)، ثم جامعة الملك سعود التي جاءت ضمن مجموعة (251-300)، كما جاءت جامعة الفيصل رابعا، وضمن مجموعة (301-350)، وحلت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خامس الجامعات السعودية وضمن مجموعة (351-400)، إذ دخلت التصنيف للمرة الأولى.
جامعاتنا في تصنيف التايمز 2023
6 جامعات تخرج للتصنيف للمرة الأولى
7 جامعات سعودية تتقدم في مراكزها
6 جامعات تحافظ على مراكزها
مرتبة واحدة تفصلنا عن أفضل 100 جامعة
النتائج من 2018 إلى 2023
4 جامعات في 2018
5 جامعات في 2019
6 جامعات في 2020
9 جامعات في 2021
15 جامعة في 2022
21 جامعة في 2023
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