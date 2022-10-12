وزير الصحة يدشن مصنع الأجهزة الطبية بجناح شركة الدواء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الصحة فهد الجلاجل بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي أثناء زيارة الوزير جناح شركة الدواء للخدمات الطبية في ملتقى الصحة العالمي، والمقام خلال الفترة من 9 - 11 أكتوبر الحالي، مصنع المتطورة الأولى لصناعة الأجهزة الطبية. ووقعت شركتا الدواء وبي جي اي المناهل الصينية اتفاقيات في مجالات الخدمات اللوجستية، ولتطوير وتصنيع الأجهزة الطبية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية. واستعرضت شركة الدواء خدمات الشركة الأولى للتحول للرعاية الصحية، وهي إحدى الشركات التابعة لها، وترتكز الشركة الأولى للتحول للرعاية الصحية على رؤيتها الاستراتيجية لأن تكون إحدى ركائز التحول في الرعاية الصحية في المملكة من خلال التكنولوجيا والابتكار للإسهام في تحقيق مستهدفات القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030، كما تهدف الشركة لمواكبة التحول الصحي على الصعيد المحلي والدولي، لتقديم حلول تمكن المستفيد من سهولة الوصول لخدمات الرعاية الصحية، والارتقاء بجودة الخدمة، وتحسين تجربة المستفيد، وسيجري تقديم هذا الخدمات من خلال الشراكات الإستراتيجية مع مزودي الخدمات الصحية من القطاعين الحكومي والخاص. واستعرضت شركة الدواء خدمات الشركة الأولى للتحول للرعاية الصحية، وهي إحدى الشركات التابعة لها، وترتكز الشركة الأولى للتحول للرعاية الصحية على رؤيتها الاستراتيجية لأن تكون إحدى ركائز التحول في الرعاية الصحية في المملكة من خلال التكنولوجيا والابتكار للإسهام في تحقيق مستهدفات القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030، كما تهدف الشركة لمواكبة التحول الصحي على الصعيد المحلي والدولي، لتقديم حلول تمكن المستفيد من سهولة الوصول لخدمات الرعاية الصحية، والارتقاء بجودة الخدمة، وتحسين تجربة المستفيد، وسيجري تقديم هذا الخدمات من خلال الشراكات الإستراتيجية مع مزودي الخدمات الصحية من القطاعين الحكومي والخاص. من أهداف المصنع:





زيادة نسبة المحتوى المحلي في القطاع الصحي.



نقل المعرفة وآخر التطورات على مستوى العالم بالتعاون مع شركات عالمية.



التنوع في المنتجات بما يتناسب مع البرامج الحكومية.



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