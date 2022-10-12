شكرا لقرائتكم خبر 9 ملايين زيارة لبوابة ديوان المظالم الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز عدد زيارات متصفحي بوابة ديوان المظالم الرقمية 9,026,489 زيارة، مع اختلاف أهداف وطرق زيارات البوابة لتعدد وتنوع خدماتها القضائية والإدارية والإعلامية.

وتتضمن البوابة الرقمية لديوان المظالم منصة (مُعين) لإجراءات التقاضي الرقمي، ومنصة (خبير) الرقمية المعنية بإجراءات التدريب التعاوني في عددٍ من التخصصات لطلاب الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة، وتقدم البوابة أكثر من عشرين خدمة لزوارها، ما بين إدارية متمثلة في طلب لقاء الرئيس والاستعلام عن القضايا وحجز المواعيد، وأخرى إعلامية وتثقيفية ممثلة في خدمات المركز الإعلامي والتواصل المستمر والاتصال الموحد، إضافةً إلى مجلة ديوان المظالم وأيقونات السوابق والمبادئ القضائية والأنظمة واللوائح.

ويحرص الديوان بتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، وبتعاون بين فرق التقنية والاتصال والإعلام ومراكزها بديوان المظالم؛ لتقوم البوابة الرقمية بكافة إجراءات القضاء الإداري في المملكة، وما يساندها من خدمات الاستعلام و التوعية بمستجدات القضاء الإداري وأنظمته وأحكامه.